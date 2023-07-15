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欧洲央行管委Holzmann：通胀威胁仍存 不应指望今年降息

智通财经APP获悉，欧洲央行管委、奥地利央行行长RobertHolzmann周一表示，持续的通胀威胁将阻止欧洲央行今年...[查看详情]

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